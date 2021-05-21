Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$95
10 баллов
4 года назад
Tilda
Спасибо за выполненную работу. Задача выполнена согласно тз качественно и в срок, при работе были учтены все необходимые нюансы.
Ответный отзыв
Ясно формулирует задачи. Своевременно оплатил работу
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$6/час
от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от 4 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга