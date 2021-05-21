Сделать презентацию

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Завершен3 заявки789 просмотров

Сделать презентацию о компании, с учётом фирменного стиля, на основе собранной структуры, собрать страницу на Тильде

Tilda
4 года назад
ruslanm4
Руслан 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Gevorg-Creator
Геворг 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$95
9 дней
Escrow
Спасибо за выполненную работу. Задача выполнена согласно тз качественно и в срок, при работе были учтены все необходимые нюансы.
Ясно формулирует задачи. Своевременно оплатил работу

Заявки фрилансеров

Оксана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Gevorg-Creator
Геворг 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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