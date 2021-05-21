Добрый день. Требуется разработать дизайн веб-приложения, на примере скринов (1 страница - выбор параметров, 2я - настройка полей и экспорт). стоимость и срок
Сделать презентацию
Сделать презентацию о компании, с учётом фирменного стиля, на основе собранной структуры, собрать страницу на Тильде
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