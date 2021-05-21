Сделать презентацию

Здравствуйте. Нужно сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов. Вот пример: https://sun9-65.userapi.com/impg/9nbxXFc97SUda8Vt31SGEsUwlK5SXCUY4YjTYg/2DVq2PgUPAs.jpg?size=1280x1280&quality=96&sign=6529660c39ae1881bbff7a654952827b&type=album Только надо, чтобы на картинке была не обложка книги, а обложка тоненького 5ти страничного ...