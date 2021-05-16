Картинки для оформления соц. сетей

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок710 просмотров

Требуется отрисовать картинки для групп в соцсетях: VK, ОК, ФБ, Инста.

1. Стандартный набор: (обложка для группы, аватарка, картинки для постов).

2. Обложка для видео для Ютуба.

Срок - 1 день. Бюджет 1000 ₽.

Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио оформления групп.

4 года назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xebzuk
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Работали с Александром над проектом. Все было выполнено по Тз. Четкое попадание с первого раза. Рекомендую заключать проекты с Александром.
Алексей отличный заказчик. Чёткое тз, постоянная обратная связь. Было приятно и комфортно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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