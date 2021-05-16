Необходим дизайн страницы, тз предоставлю Имеется сайт(пришлю в личку) на определенные страницы каталога необходимо изготовить лендинги с баннерами, подкатегориями примеры товаров, сеотекстом, преимуществами и тд дизайн в фигме пример страницы по которой ...
Картинки для оформления соц. сетей
Требуется отрисовать картинки для групп в соцсетях: VK, ОК, ФБ, Инста.
1. Стандартный набор: (обложка для группы, аватарка, картинки для постов).
2. Обложка для видео для Ютуба.
Срок - 1 день. Бюджет 1000 ₽.
Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио оформления групп.
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