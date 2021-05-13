Дизайн страницы

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Закрыт57 заявок1339 просмотров

Необходим дизайн страницы, тз предоставлю

Имеется сайт(пришлю в личку) на определенные страницы каталога необходимо изготовить лендинги с баннерами, подкатегориями примеры товаров, сеотекстом, преимуществами и тд

дизайн в фигме

пример страницы по которой делать дизайн https://edelws.ru/

топология такая же

0 шапка

1 баннер

2 подкатегории

3 товар

4 пр имущества

5 подкатегории

6  текст с фото

7 футер

тематика компьютеров

фон сайта светлый

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