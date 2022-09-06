Привет!
Меня зовут Александра и занимаюсь разработкой дизайна:
• сайтов
• интернет-магазинов
• лендингов
• мобильных приложений
Что необходимо для заказа:
1. Сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн
2. Сформулировать пожелания по стилю и цветам, выбрать примеры сайтов которые нравятся по стилю
3. Предоставить имеющиеся материалы (фотографии, иллюстрации, логотип и текст) которые будут использоваться на сайте
*При необходимости помогу с каждым пунктом
Порядок выполнения работы:
1. Полное ознакомление с задачей, уточнение сроков и стоимости
2. Разработка дизайна
3. Внесение правок и пожеланий
4. Передача готового дизайна
Результат — полностью готовый для верстки дизайн в формате psd или figma и используемые материалы.
Буду рада помочь Вам с проектом!
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