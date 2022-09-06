Web-designer

Привет!

Меня зовут Александра и занимаюсь разработкой дизайна:

• сайтов

• интернет-магазинов

• лендингов

• мобильных приложений

Что необходимо для заказа:

1. Сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн

2. Сформулировать пожелания по стилю и цветам, выбрать примеры сайтов которые нравятся по стилю

3. Предоставить имеющиеся материалы (фотографии, иллюстрации, логотип и текст) которые будут использоваться на сайте

*При необходимости помогу с каждым пунктом

Порядок выполнения работы:

1. Полное ознакомление с задачей, уточнение сроков и стоимости

2. Разработка дизайна

3. Внесение правок и пожеланий

4. Передача готового дизайна

Результат — полностью готовый для верстки дизайн в формате psd или figma и используемые материалы.

Буду рада помочь Вам с проектом!