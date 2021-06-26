👋 Привет!
Меня зовут Евгения, я веб-дизайнер из Минска. В свободное время люблю изучать ui/ux дизайн, чтобы в будущем стать классный специалистом и делать своих клиентов счастливыми) В своей работе над проектами я всегда достигаю нужного результата, всегда готова пойти на встречу клиенту в его пожеланиях. Целеустремленная и никогда не бросаю дело на пол пути!
👍 Программы, которыми я владею:
- Photoshop
- Figma
💪 Что я делаю?
- Веб-дизайн интернет-магазина
- Редизайн сайтов
- Landing Page
- Адаптивный дизайн
Стоимость моих работ определяется индивидуально от 150$
На первый заказ действует скидка :)
🤝 Как проходит сотрудничество?
Работаю по предоплате в 50%
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Я верну аванс!
Понимаю , что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу. Возможно это просто не мой проект, такое бывает ))
Все правки бесплатные!
В отличие от многих дизайнеров ( не страдаю болезнью подсчета правок). Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Оплата
Оплачивайте по номеру карты. Оплатить можно в любой валюте, она сконвертируется в бел. рубли. Курс смотрю просто в гугле.
Что вы получаете?
- Современную дизайн-концепцию.
- Адаптивность дизайна.
- Выполняющий свои функции проект на выходе.
- Адекватность, пунктуальность, приемлемую стоимость.
- И хорошее настроение
類Плюсы сотрудничества со мной:
- Огромная вовлеченность в проект
- Коммуникация 24/7
- Исполнение в заявленные сроки
- Доброжелательность и легкость в общении
酪Как со мной связаться?
Telegram: @Evgeniyafreelancer email: [email protected]
Номер телефона: +375 33 655 05-58
Мое портфолио на бехансе: https://www.behance.net/Evgeniyafreelancer
💬 Пишите! и я уверенна мы точно сработаемся)
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