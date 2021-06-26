✔️Качественный дизайн за разумные деньги!

👋 Привет!

Меня зовут Евгения, я веб-дизайнер из Минска. В свободное время люблю изучать ui/ux дизайн, чтобы в будущем стать классный специалистом и делать своих клиентов счастливыми) В своей работе над проектами я всегда достигаю нужного результата, всегда готова пойти на встречу клиенту в его пожеланиях. Целеустремленная и никогда не бросаю дело на пол пути!

👍 Программы, которыми я владею:

Photoshop

Figma

💪 Что я делаю?

Веб-дизайн интернет-магазина

Редизайн сайтов

Landing Page

Адаптивный дизайн

 Стоимость моих работ определяется индивидуально от 150$

На первый заказ действует скидка :)

🤝 Как проходит сотрудничество?

Работаю по предоплате в 50%

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс!

Понимаю , что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу. Возможно это просто не мой проект, такое бывает ))

Все правки бесплатные!

В отличие от многих дизайнеров ( не страдаю болезнью подсчета правок). Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата

Оплачивайте по номеру карты. Оплатить можно в любой валюте, она сконвертируется в бел. рубли. Курс смотрю просто в гугле.

Что вы получаете?

Современную дизайн-концепцию.

Адаптивность дизайна.

Выполняющий свои функции проект на выходе.

Адекватность, пунктуальность, приемлемую стоимость.

И хорошее настроение 

類Плюсы сотрудничества со мной:

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Огромная вовлеченность в проект

Коммуникация 24/7

Исполнение в заявленные сроки

Доброжелательность и легкость в общении

酪Как со мной связаться?

Номер телефона: +375 33 655 05-58

Мое портфолио на бехансе: https://www.behance.net/Evgeniyafreelancer

💬 Пишите! и я уверенна мы точно сработаемся)