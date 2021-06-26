sc1llet

Евгения sc1llet

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#10004;&#65039;Качественный дизайн за разумные деньги!

👋 Привет!

Меня зовут Евгения, я веб-дизайнер из Минска. В свободное время люблю изучать ui/ux дизайн, чтобы в будущем стать классный специалистом и делать своих клиентов счастливыми) В своей работе над проектами я всегда достигаю нужного результата, всегда готова пойти на встречу клиенту в его пожеланиях. Целеустремленная и никогда не бросаю дело на пол пути!

👍 Программы, которыми я владею:

  • Photoshop
  • Figma

💪 Что я делаю?

  • Веб-дизайн интернет-магазина
  • Редизайн сайтов
  • Landing Page
  • Адаптивный дизайн

 Стоимость моих работ определяется индивидуально от 150$

На первый заказ действует скидка :)

🤝 Как проходит сотрудничество?

Работаю по предоплате в 50%

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс!

Понимаю , что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу. Возможно это просто не мой проект, такое бывает ))

Все правки бесплатные!

В отличие от многих дизайнеров ( не страдаю болезнью подсчета правок). Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата

Оплачивайте по номеру карты. Оплатить можно в любой валюте, она сконвертируется в бел. рубли. Курс смотрю просто в гугле.

Что вы получаете?

  • Современную дизайн-концепцию.
  • Адаптивность дизайна.
  • Выполняющий свои функции проект на выходе.
  • Адекватность, пунктуальность, приемлемую стоимость.
  • И хорошее настроение 

類Плюсы сотрудничества со мной:

﻿

  • Огромная вовлеченность в проект
  • Коммуникация 24/7
  • Исполнение в заявленные сроки
  • Доброжелательность и легкость в общении

酪Как со мной связаться?

Telegram: @Evgeniyafreelancer

email: [email protected]

Номер телефона: +375 33 655 05-58

Мое портфолио на бехансе: https://www.behance.net/Evgeniyafreelancer

💬 Пишите! и я уверенна мы точно сработаемся)

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Отзывы заказчиков

maxklimovitch203
Максимилиан 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$120
10 баллов
3 года назад
Нарисовать лендинг строительной компании
Евгения сразу взглянула своим профессиональным взглядом и предложила несколько референсов и достаточно быстро реализовала первый экран, который имел в себе все необходимое технически и выглядел классно, атмосфера была передана верно . И был принят без правок , после чего были отрисованы остальные блоки , которые так же были сделаны профессионально, в итоге я получил отличный дизайн от топового специалиста данной сферы. Буду обращаться снова! Всем рекомендую!
Максимилиан, отличный заказчик и хороший собеседник. Мы быстро нашли общий язык. Максимилиан постоянно был на связи и быстро отвечал. Оплата была моментальная. Я довольна работой с данным заказчиком, всем рекомендую!
Ответный отзыв
diasasx
Эдуард 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
4 года назад
Нужен редизайн сайта
WordPress
Великолепное исполнение, сразу нащли общий язык. Мой сайт совершенно преобразился. Рекомендую всем данного исполнтеля, работа будет выполнена на соответствующем уровне, с тонкой детализацией.
Хороший проект, четкое тз, коммуникация отличная, оплата своевременная. В общем отлично поработали, интересный проект, думаю будем сотрудничать!
Ответный отзыв
misvich
Михаил 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта отеля (Главная страница + страница номера)
Все хорошо) В процессе было много правок, но Евгения справилась. Работа сдана в срок. Все довольны!
Отлично поработали) хорошее подробное ТЗ, все четко и по делу, отличная коммуникация, оплата в срок. Все довольны)
Ответный отзыв
Olgapaliy
Ольга 
53 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Евгения, спасибо большое за проделанный труд. Было предоставлено очень подробное ТЗ, нам требовалась разработка дизайна сайта колледжа, работы было много в совокупности получилось около 45-ти страниц. На каждом этапе работы были созвоны, Евгения всегда была на связи, адекватно принимала все наши правки и отлично с ними справлялась. По ходу работы над проектом вносила свои предложения. Также была увеличена цена и сроки. В итоге мы получили, качественный дизайн + адаптив. Евгения - хороший, ответственный исполнитель. Я очень довольна, что обратилась именно к ней, цена и качество полностью соответствуют. Очень рекомендую!
Ольга, отличный заказчик, с ней приятно было поработать ) Было очень подробное ТЗ, на всех этапах работы были созвоны. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
#449