Требуется сверстать сайт из 5 страниц с адаптивной и кроссбраузерной версткой. Учтите анимацию, описанную в техническом задании. Сроки выполнения максимально сжаты, необходимо быстро оценить стоимость и возможности.
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать сайт из 4 страниц на основе макета в Figma. Необходима адаптивная и кроссбраузерная верстка с анимацией и скроллом по секциям. Сроки выполнения минимальные, необходимо указать срок, за который сможете выполнить заказ.Закрыт3 года назад
Требуется настройка таргетированной рекламы ВКонтакте для трех направлений: кейтеринг (выездные мероприятия), банкетный зал (корпоративы и праздники) и продажа боксов для закусок. Охват рекламы ограничен городом с населением 350 000 человек. Фотоматериалы и дополнительные подробности будут предоставлены.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $500
Ищется исполнитель для разработки дизайна сайта мероприятия. Необходимо создать 5 страниц, включая главную. Ожидается креативный, реактивный и современный подход. Предпочтительно наличие опыта в подобной работе. Ознакомьтесь с техническим заданием для деталей.Завершен3 года назад
Требуется внести незначительные коррективы на сайт, созданный на базе Woocommerce с использованием темы Woodmart. Задача включает исправление цветов, отступов, размеров шрифтов и растянутых изображений товаров. Доступно небольшое техническое задание для детального ознакомления.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Требуется наполнить магазин на WooCommerce 150 товарами с использованием премиум темы Woodmart. Необходимо добавить фото, заголовки, указать категории и цены за кг или шт, а также задать цены на вариации товара. Обратите внимание на детали и правильность заполнения полей ACF.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $350
Есть дизайн-макет ИМ продовольственных товаров. Нужно сверстать все это и посадить на WP Woocomerce ТЗ https://docs.google.com/document/d/1YAhFFqXHawcAQolvBz-U2mlNowOObKrdsJbTni0ML1U/edit?usp=sharingHTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Нужно нарисовать 3 страницы интернет-магазина доставки продуктов питания: Главная, Категория и Карточка товара. Есть логотип и тех задание. Вышлю по запросу.Завершен4 года назад
Сайт для нового гостиничного дома (виллы) «Дубрава» в Крыму, г. Алупка. Алупка - это южный берег Крыма, с красивой природой, парками, Черным морем, видами на г. Ай-петри. Вилла Дубрава - новый небольшой семейный отель на ...Завершен4 года назад
Нужно сверстать макет, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию Сайт-каталог 3-5 тыс товаров. Канцелярские принадлежности. - без корзины, без оплаты - с фильтрами и сортировкой товаров ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется сверстать сайт-сервис по готовому макету (макет делаем сами, выбираем исполнителя только на верстку и программирование). Занимаемся печатью и рекламными конструкциями (широкоформат, таблички, стенды и тд.). ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт состоит из 2 страниц. Есть готовая верстка одной страницы. К ней нужно сверстать еще одну. У страниц по большей части все блоки одинаковые или схожие, но есть моменты. ...Завершен6 лет назад
Адаптивная верстка лендинга из 6 экранов из psd.Завершен6 лет назад
Для сайта междугороднего такси нужно сделать удобную форму поиска трансфера с логикой переходов по страницам сайта. Идентичный пример, один в один, есть на этом сайте: https://taxi-meridian.ru/taxi-aeroport-simferopol/yalta В качестве простого примера, допустим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт междугороднего такси. Около 100 направлений, примерно 10.000 страниц. Для навигации по страницам нужно сделать удобный подбор трансфера с помощью нестандартной формы. Я так понимаю в форме должно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Что нужно cделать: 1) Зарерайтить 200 статей с бурж. сайтов, тематика современные гаджеты, айфоны-самсунги и тд и тп 2) Написать 100 продающих, но, в то же время, оптимизированных под поисковые системы ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
На Вашем сайте http://okna-spektrum.ru были обнаружены следующиие вредоносные ссылки. https://quicwebsite.com/ https://quicwebsite.com/ATcX2XZyvK3HwPWo2TFyVwQyPskNCAGfPILhmTsOOQShexDSG76tXTzvAUPMIBHdVpgs3qxNm-UKdgj51www-v5vKSXowh5A2_-_Mgx5V9dbtxM-XespOBr2wxU7H6HPk266XYhMRgWXuS_F5x8hQwydJ3Lg3KDEA2KqUovsZdHNOCGEAvIKzqLVzONQk--uAWdbodTkPv2KnBn1II3bzonZ3TC__qHEPa2F49QcQjNTDZHT35GN4l_oorRPlGR_KYQvxZdybIIDXenxRPhm4rv-ViS01rqvpeFrfik-wLtfg0yNB00l2lylEMP7F3M5Qs13wRSuRYMNLgYw0aueettaE_pRZ5cjIhvCfthbdstRHWq3kM2QH0HGNjl1LUS62AAC8YsZq6FaX3aQYQcL2YM2D9QZIDRTk7wGgg,,?r=179964780Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно адаптивно сверстать главную страницу сайта. HTML+CSS+ немного JS. ТЗ и макет во вложении.Завершен7 лет назад
Есть простой psd макет. Его нужно сверстать согласно ТЗ. HTML+CSS+JS. Адаптивно и кроссбраузерно.Завершен7 лет назад
Нужна форма заказа такси с калькулятором стоимости и картой Пример http://www.galant-taxi.ru/Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад