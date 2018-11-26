misvich

Михаил misvich

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сверстать сайт из Figma

    Требуется сверстать сайт из 5 страниц с адаптивной и кроссбраузерной версткой. Учтите анимацию, описанную в техническом задании. Сроки выполнения максимально сжаты, необходимо быстро оценить стоимость и возможности.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта из Figma

    Требуется сверстать сайт из 4 страниц на основе макета в Figma. Необходима адаптивная и кроссбраузерная верстка с анимацией и скроллом по секциям. Сроки выполнения минимальные, необходимо указать срок, за который сможете выполнить заказ.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетированная реклама ВК

    Требуется настройка таргетированной рекламы ВКонтакте для трех направлений: кейтеринг (выездные мероприятия), банкетный зал (корпоративы и праздники) и продажа боксов для закусок. Охват рекламы ограничен городом с населением 350 000 человек. Фотоматериалы и дополнительные подробности будут предоставлены.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта мероприятия

    $500

    Ищется исполнитель для разработки дизайна сайта мероприятия. Необходимо создать 5 страниц, включая главную. Ожидается креативный, реактивный и современный подход. Предпочтительно наличие опыта в подобной работе. Ознакомьтесь с техническим заданием для деталей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки сайта на Woocomerce

    Требуется внести незначительные коррективы на сайт, созданный на базе Woocommerce с использованием темы Woodmart. Задача включает исправление цветов, отступов, размеров шрифтов и растянутых изображений товаров. Доступно небольшое техническое задание для детального ознакомления.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наполнить магазин на Woocomerce товарами (150 шт)

    $40

    Требуется наполнить магазин на WooCommerce 150 товарами с использованием премиум темы Woodmart. Необходимо добавить фото, заголовки, указать категории и цены за кг или шт, а также задать цены на вариации товара. Обратите внимание на детали и правильность заполнения полей ACF.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта отеля (Главная страница + страница номера)

    Сайт для нового гостиничного дома (виллы) «Дубрава» в Крыму, г. Алупка. Алупка - это южный берег Крыма, с красивой природой, парками, Черным морем, видами на г. Ай-петри. Вилла Дубрава - новый небольшой семейный отель на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт-каталог. Сверстать, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию

    Нужно сверстать макет, посадить на CMS и настроить 1с интеграцию Сайт-каталог 3-5 тыс товаров. Канцелярские принадлежности. - без корзины, без оплаты - с фильтрами и сортировкой товаров ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка и программирование сервиса печати

    Добрый день! Требуется сверстать сайт-сервис по готовому макету (макет делаем сами, выбираем исполнителя только на верстку и программирование). Занимаемся печатью и рекламными конструкциями (широкоформат, таблички, стенды и тд.). ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск трансфера для сайта такси

    Для сайта междугороднего такси нужно сделать удобную форму поиска трансфера с логикой переходов по страницам сайта. Идентичный пример, один в один, есть на этом сайте: https://taxi-meridian.ru/taxi-aeroport-simferopol/yalta В качестве простого примера, допустим ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать нестандартную форму для навигации по сайту

    Есть сайт междугороднего такси. Около 100 направлений, примерно 10.000 страниц. Для навигации по страницам нужно сделать удобный подбор трансфера с помощью нестандартной формы. Я так понимаю в форме должно ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт с бурж. сайтов и написание 100 статей

    Что нужно cделать: 1) Зарерайтить 200 статей с бурж. сайтов, тематика современные гаджеты, айфоны-самсунги и тд и тп 2) Написать 100 продающих, но, в то же время, оптимизированных под поисковые системы ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Удалить вредоносные ссылки на сайте

    На Вашем сайте http://okna-spektrum.ru были обнаружены следующиие вредоносные ссылки. https://quicwebsite.com/ https://quicwebsite.com/ATcX2XZyvK3HwPWo2TFyVwQyPskNCAGfPILhmTsOOQShexDSG76tXTzvAUPMIBHdVpgs3qxNm-UKdgj51www-v5vKSXowh5A2_-_Mgx5V9dbtxM-XespOBr2wxU7H6HPk266XYhMRgWXuS_F5x8hQwydJ3Lg3KDEA2KqUovsZdHNOCGEAvIKzqLVzONQk--uAWdbodTkPv2KnBn1II3bzonZ3TC__qHEPa2F49QcQjNTDZHT35GN4l_oorRPlGR_KYQvxZdybIIDXenxRPhm4rv-ViS01rqvpeFrfik-wLtfg0yNB00l2lylEMP7F3M5Qs13wRSuRYMNLgYw0aueettaE_pRZ5cjIhvCfthbdstRHWq3kM2QH0HGNjl1LUS62AAC8YsZq6FaX3aQYQcL2YM2D9QZIDRTk7wGgg,,?r=179964780

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$500
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта мероприятия
С Михаилом очень удобно и приятно работать. Четкой задание и моментальная оплата. Всегда рад к сотрудничеству:)
Хорошая работа. Благодаря Владимиру получили именно то что задумали. Отличный специалист. Большое спасибо!
Ответный отзыв
nik48rus
Никита 
24 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Правки сайта на Woocomerce
Отличный заказчик, всё хорошо.
Спасибо, все отлично)
Ответный отзыв
olga_m_d
Ольга 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Наполнить магазин на Woocomerce товарами (150 шт)
Все отлично. Было приятно работать, Михаил четко ставит задачи и хорошо объясняет, очень рекомендую!)
Все хорошо) Работа выполнена очень оперативно. Спасибо
Ответный отзыв
bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$180
10 баллов
4 года назад
Дизайн интернет-магазина (3 страницы)
Оплата своевременно, всегда на связи, хорошее развернутое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект!
Ответственный исполнитель, сделал все оперативно, раньше срока. Качеством доволен. Рекомендую)
Ответный отзыв
sc1llet
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта отеля (Главная страница + страница номера)
Отлично поработали) хорошее подробное ТЗ, все четко и по делу, отличная коммуникация, оплата в срок. Все довольны)
Все хорошо) В процессе было много правок, но Евгения справилась. Работа сдана в срок. Все довольны!
Ответный отзыв
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