Дизайн интернет-магазина (3 страницы)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок519 просмотров

Нужно нарисовать 3 страницы интернет-магазина доставки продуктов питания: Главная, Категория и Карточка товара.

Есть логотип и тех задание. Вышлю по запросу.

4 года назад
misvich
Михаил 
34 года
9 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
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10 часов назад
4 года назад
$180
5 дней
Escrow
Ответственный исполнитель, сделал все оперативно, раньше срока. Качеством доволен. Рекомендую)
Оплата своевременно, всегда на связи, хорошее развернутое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

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