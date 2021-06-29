Требуется разработка дизайна веб-страниц в Figma по предоставленным макетам. Ожидается внимание к деталям и качество исполнения. Макеты будут отправлены кандидатам.
Нужен полноценный аналог не копию сайта
Всем привет, есть полное ТЗ и макет "от руки" по структуре дизайна. Есть бесплатный дизайн, и на нем все сделать, убрать все не нужное, шапка и
подвал там готовые.
Нужен тот, кто понимает php и java
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать дизайн сайта для гостиничного дома 'Дубрава' в Алупке, Крым. Необходимо создать макет главной страницы в виде лендинга на 6 экранов и макет страницы номера. Имеется подробное ТЗ и логотип. Ожидаются предложения по цене.Завершен4 года назад
- $5
Необходимо адаптировать существующий скрипт Tampermonkey, который выполняет математические задачи из таблицы на сайте, к измененному дизайну страницы. Скрипт ранее работал, но после обновления дизайна перестал функционировать. Требуется внести изменения для восстановления его работы.Завершен4 года назад
- $120
Требуется разработка дизайна сайта для интернет-магазина японской кухни. Необходимо создать прототип, который обеспечит удобство навигации и привлекательный внешний вид. Ожидается проработка всех ключевых элементов интерфейса.Завершен4 года назад
Требуется разработка дизайна лендинга в Figma с 6 блоками. Предоставляются корпоративные цвета и логотип. Ожидаются предложения по срокам и стоимости.Дизайн сайтов120 заявокЗакрыт4 года назад
- $210
Требуется разработка дизайна интернет-магазина с акцентом на анимацию и высокое качество изображений. Ожидается творческий подход к оформлению, чтобы создать презентабельный внешний вид для пользователей.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт4 года назад