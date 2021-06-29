Нужен полноценный аналог не копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки1591 просмотр

Всем привет, есть полное ТЗ и макет "от руки" по структуре дизайна. Есть бесплатный дизайн, и на нем все сделать, убрать все не нужное, шапка и

подвал там готовые.

Сайт https://cutt.ly/kbbePlQ

Нужен тот, кто понимает php и java

JavaPHP
4 года назад
yorgIY
40 лет
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Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
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4 года в сервисе
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Роман
 
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Артём
 
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168 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Георгий
 
30 лет
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