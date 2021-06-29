Всем привет, есть полное ТЗ и макет "от руки" по структуре дизайна. Есть бесплатный дизайн, и на нем все сделать, убрать все не нужное, шапка и

подвал там готовые.

Сайт https://cutt.ly/kbbePlQ

Нужен тот, кто понимает php и java