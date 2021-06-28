Требуется разработка рабочей документации для дизайн проекта жилого комплекса. Работа включает три вестибюля с размерами 281м, 151м и 160м. Необходимы чертежи с тех размерами, работа по готовым визуализациям и планировкам. Использование ArchiCad 20 или 23 версии. Опыт и портфолио обязательны для рассмотрения.