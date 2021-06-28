Ищется специалист для внесения корректировок на сайте Shopify. Задачи включают доработку дизайна меню для десктопа и мобильной версии, создание бегущей строки на главной странице, исправление отображения футера и одного блока на мобильной версии, а также переделка дизайна страницы и соединение ссылок в футере. Опыт работы с Shopify обязателен.