Веб дизайн (UI/UX, лендинг, новостные сайты, E-commerce сайты)

Приветствую!

Меня зовут Анна и я веб-дизайнер 😎

Давайте знакомиться. Я очень позитивный, отзывчивый и внимательный человек. Не могу обойтись без юмора. И во мне присутствует щепотка перфекционизма, ладно, гораздо больше щепотки 

Честно, несмотря на небольшой опыт в дизайн деятельности, я владею всеми необходимыми навыками что бы удовлетворить ваши идеи! Мне под силу разные объемы работ, такие как лендинг-страницы или многостраничные сайты, адаптивные версии под телефоны и планшеты, редизайны уже существующих проектов и прочие штуки по мелочи.

Занимаюсь разработкой дизайна сайта от “Идеи” до “Все готово, шикарно!”

Моя стихия - яркие и креативные проекты, но я также могу с легкостью сделать легкий и минималистичный сайт на ваш вкус. Просмотрите мое портфолио https://www.behance.net/annamodesign 

Буду рада сделать для вас классный сайт на все случаи жизни.

С уважением.