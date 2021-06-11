Веб-дизайнер, UI/UX дизайнер

李 Всем привет!

Меня зовут Александра, я веб-дизайнер

из Минска.

Специализируюсь на дизайне сайтов уже больше трех лет, из них 2 года работы в студии.

Работаю в Adobe XD, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

Изучала основы HTML/CSS, так что передам макет верстальщику в лучшем виде.

Важно! Я работаю только над дизайном сайта, без дальнейшей верстки и программирования.

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 Примеры моих работ

Портфолио на Behance:

👉 https://www.behance.net/sashagreen73e7

Реализованные проекты:

✔ https://eremont.by

✔ https://geonema.by

✔ https://webfox.by

✔ https://ustroi.by

✔ https://турбопроф.рф

✔ https://grebi.by

✔ https://termotronic.by

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✔️ Схема, по которой работаю

1) Анализ ТЗ от

клиента

2) Брифинг

3) Анализ конкурентов и проработка идей

4) Работа с референсами и прототипом

5) Проработка вариантов концепции и согласование с заказчиком

6) Отрисовка дизайна

7) Сдача работы на проверку заказчику

8) Подготовка файлов для верстальщика

Все правки бесплатные!

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﻿ С удовольствием обсужу проект

Я всегда на связи! Свяжитесь со мной и мы обязательно договоримся

✔ E-mail: [email protected]

✔ Telegram: https://t.me/sash_design

✔ Instagram: https://www.instagram.com/zabarovskaya_design