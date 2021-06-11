李 Всем привет!
Меня зовут Александра, я веб-дизайнер
из Минска.
Специализируюсь на дизайне сайтов уже больше трех лет, из них 2 года работы в студии.
Работаю в Adobe XD, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.
Изучала основы HTML/CSS, так что передам макет верстальщику в лучшем виде.
Важно! Я работаю только над дизайном сайта, без дальнейшей верстки и программирования.
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Примеры моих работ
Портфолио на Behance:
👉 https://www.behance.net/sashagreen73e7
Реализованные проекты:
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✔️ Схема, по которой работаю
1) Анализ ТЗ от
клиента
2) Брифинг
3) Анализ конкурентов и проработка идей
4) Работа с референсами и прототипом
5) Проработка вариантов концепции и согласование с заказчиком
6) Отрисовка дизайна
7) Сдача работы на проверку заказчику
8) Подготовка файлов для верстальщика
Все правки бесплатные!
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С удовольствием обсужу проект
Я всегда на связи! Свяжитесь со мной и мы обязательно договоримся
✔ E-mail: [email protected]
✔ Telegram: https://t.me/sash_design
✔ Instagram: https://www.instagram.com/zabarovskaya_design
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