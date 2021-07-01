Дизайн интернет-магазина

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Завершен90 заявок1261 просмотр

Здравствуйте фрилансеры! Нужен дизайн интернет магазина. 5-7 страниц. Есть ТЗ, есть примеры сайтов, которые нравятся. Тематика - мебельный магазин. Присылайте стоимость и сроки.

4 года назад
sveta1007
Светлана 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

zabarovskaya
Александра 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$50
7 дней
Отличная работа. Дизайнер всё время была на связи. Понимала с полуслова наше видение будущего сайта. Очень оперативно все сделала, обошлось практически без правок. В итоге получился достойный дизайн-макет. Могу рекомендовать.
Спасибо! Приятно было с Вами работать!

Заявки фрилансеров

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zabarovskaya
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