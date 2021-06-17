Дизайн сайта для строителя

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Закрыт47 заявок1044 просмотра

Сделать красивый дизайн сайта для строительной компании в скандинавском стиле.

Страниц не много (порядка 4). Сделать адаптивный дизайн (десктоп, смартфон).

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