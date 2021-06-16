Создать дизайн landing page для платформы software as a service(sass)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок459 просмотров

Привет! Нужен дизайнер, который сможет качественно выполнить работу landing page в фигме + адаптив под все устройства.

Проект очень серьезный, поэтому пожалуйста прошу не присылать заявки если вы не уверенны в том, что справитесь.

Присылайте ссылки/фотки своих работ (без них не буду рассматривать).

Срок: 2 дня

Цена: 30 $

FigmaSASS
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