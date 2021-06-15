Лендинг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка280 просмотров

Нужен дизайн+верстка лендинг. Сайт должен быть ярким и красивым:) тз полное отправлю в лс

4 года назад
bluerednight
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
$250
7 дней
Отличный дизайнер, делает шикарно, быстро и поминает с полу слова 😅
Всегда на связи, всё прошло оперативно и продуктивно. Спасибо за интересный проект! С удовольствием взялся бы работать с Александром снова)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов

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