Редизайн текущего сайта

Приветствую!

Есть сайт клиники:

https://hadassah.org.il/en

Нужно сделать его редизайн: главную, списка подкатегорий, отдельной текстовой статьи, контактов. Может еще чего, но пока оценивайте по этому списку.

Требования - тот же логотип и цвета, в остальном - на ваш вкус.

Обязательно прикрепляйте с заявкой не только примерную стоимость и сроки, но и ваше портфолио: если вы начинающий, но у вас интересное портфолио, то вы в приоритете. Если дочитали до этого момента, то в заявке еще напишите фразу "блондинистый пейс", антиспам :)

Просьба - не писать в лс, я сам с вами свяжусь, изучив заявку.

Спасибо!