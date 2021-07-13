Требуется консультация веб специалистов: веб дизайнеров и веб разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта. Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac ...
Редизайн текущего сайта
Приветствую!
Есть сайт клиники:
Нужно сделать его редизайн: главную, списка подкатегорий, отдельной текстовой статьи, контактов. Может еще чего, но пока оценивайте по этому списку.
Требования - тот же логотип и цвета, в остальном - на ваш вкус.
Обязательно прикрепляйте с заявкой не только примерную стоимость и сроки, но и ваше портфолио: если вы начинающий, но у вас интересное портфолио, то вы в приоритете. Если дочитали до этого момента, то в заявке еще напишите фразу "блондинистый пейс", антиспам :)
Просьба - не писать в лс, я сам с вами свяжусь, изучив заявку.
Спасибо!
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