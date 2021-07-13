Редизайн текущего сайта

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Завершен91 заявка1484 просмотра

Приветствую!

Есть сайт клиники:

https://hadassah.org.il/en

Нужно сделать его редизайн: главную, списка подкатегорий, отдельной текстовой статьи, контактов. Может еще чего, но пока оценивайте по этому списку.

Требования - тот же логотип и цвета, в остальном - на ваш вкус.

Обязательно прикрепляйте с заявкой не только примерную стоимость и сроки, но и ваше портфолио: если вы начинающий, но у вас интересное портфолио, то вы в приоритете.  Если дочитали до этого момента, то в заявке еще напишите фразу "блондинистый пейс", антиспам :) 

Просьба - не писать в лс, я сам с вами свяжусь, изучив заявку. 

Спасибо!

4 года назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dkovalchuk_
30 лет
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
$70
5 дней
Escrow
Все прошло отлично, будем работать с Димой и дальше. Рекомендую! :)
Все круто! Будем работать и в дальнейшем!

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