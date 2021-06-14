Разработать мок-ап страницы

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Закрыт7 заявок586 просмотров

Модифицировать страницу платежных провайдеров.

Ссылка на страницу: https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways

Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными.

Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг провайдеры, криптовалюты.

Для каждой платежной системы должно быть описание: информация о аккаунте пользователя, преимущества платежной системы.

4 года назад
changeagain
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Batikfree
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$30
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Escrow

Заявки фрилансеров

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