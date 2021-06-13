Дизайн блока для сайта

Здравствуйте фрилансеры! Нужен дизайн в фигме для компании, которая занимается перевозками.Детали в личной беседе.Обязательно прикладывайте свои работы! Желательно в направлении (если есть конечно, это почти схоже по структуре):- перевозки- туры и экскурсии- бронирование ...