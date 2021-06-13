Дизайн блока для сайта

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Закрыт37 заявок842 просмотра

Нужен красивый и привлекательный дизайн блока "Подарка" для сайта

1. Сделать дизайн кнопки боковой "Подарок" для сайта

2. Сделать дизайн описание подарка, что должно быть http://joxi.ru/82QX8LgHV385am

3. Предложить как лучше сделать при нажатии на кнопку "Подарок" будет выезжать шторка с информацией на пол экрана или просто высплывающая форма

Цена работы в заявках подробности в переписки

4 года назад
zhenich888
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