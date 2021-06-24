Добрый день! Интересует возможность и стоимость разработки сайта с адаптивом. Посмотрите и оцените, пожалуйста, два ТЗ и дизайн, которые ниже прописал. ТЗ 1 - https://docs.google.com/document/d/1xMBOG5mHT_KMu54fG9Tx8lEZcaW00GQVgLOhgDnsDeU/edit?usp=sharing ТЗ 2 -https://docs.google.com/document/d/1uFROYXjUE8YuuLkjyGIAj54evVKj7EvPQTNj_NuroBE/edit?usp=sharing ...
Дизайн нескольких страниц сайта
Здравствуйте.
Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0
Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги.
В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ссылку на проект из вашего портфолио, который вы считаете одним из лучших.
Оплата желательно через WMZ/WMR/Сбер.
Так как я являюсь лишь разработчиком, дизайн придётся утверждать с заказчиком. В связи с этим могут быть небольшие заминки в утверждении, но я постараюсь всё это максимально ускорить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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