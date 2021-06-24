Дизайн нескольких страниц сайта

Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0

Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги.

В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ссылку на проект из вашего портфолио, который вы считаете одним из лучших.

Оплата желательно через WMZ/WMR/Сбер.

Так как я являюсь лишь разработчиком, дизайн придётся утверждать с заказчиком. В связи с этим могут быть небольшие заминки в утверждении, но я постараюсь всё это максимально ускорить.