Дизайн нескольких страниц сайта

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Завершен25 заявок657 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0

Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги.

В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ссылку на проект из вашего портфолио, который вы считаете одним из лучших.

Оплата желательно через WMZ/WMR/Сбер.

Так как я являюсь лишь разработчиком, дизайн придётся утверждать с заказчиком. В связи с этим могут быть небольшие заминки в утверждении, но я постараюсь всё это максимально ускорить.

4 года назад
Demoris
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$110
14 дней
Escrow
Олег отлично справился с поставленной задачей. Учитывал все пожелания и оперативно вносил необходимые правки. Даже несмотря на задержки с моей стороны, адекватно ко всему отнёсся. Спасибо за проделанную работу!
Понравилось работать с Романом. Отличный заказчик! Всегда на связи, подробное ТЗ, понятные пожелания и быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю с ним!

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