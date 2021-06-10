Разработать дизайн страницы

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Модифицировать дизайн платежных провайдеров на странице платежных систем.

Ссылка на страницу: https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways

Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными.

Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг провайдеры, криптовалюты.

Для каждой платежной системы должно быть описание:  информация о аккаунте пользователя, преимущества платежной системы.

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