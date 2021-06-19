Адаптивный дизайн лендинга. Оформление внутренних элементов сайта.

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Завершен2 заявки324 просмотра

1. Адаптировать лендинг для отображения с мобильных устройств.

2. Сделать оформление внутренних элементов сайта в едином стиле с лендингом.

4 года назад
guest_16211064445946
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yana_Semashka
Яна Семашко 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$55
5 дней
Второй раз обращаюсь к Яне. Работа сделана хорошо, результатом доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик. Коммуникация на высоте, оплата в срок. Определенно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо)

Заявки фрилансеров

Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
42 отзыва
4 года назад
Yana_Semashka
Яна Семашко 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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