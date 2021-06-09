Верстка сайта-презентации + программирование

Сейчас делается дизайн одностраничного сайта-презентации. Промежуточную версию макета прикладываю к задаче, что бы было понимание, о чем идет речь. Это будет что-то типа лендинга. Планируем посадить его на вордпресс, но открыты к предложениям по cms.

Кроме верстки главной страницы, необходимо реализовать функционал, который также прикреплен к задаче. То есть, создать к этой странице-презентации еще доп страницу Прайс (дизайн страницы будет предоставлен, там будет таблица), а точнее должна быть возможность в админке создавать множество таких страниц Прайс и у каждой страницы будет свой пин-код для входа на нее (изначально она закрыта от просмотра). Пин-код добавляется так же в админке для каждой такой страницы

Более детально описано в самом файле.

Прошу ознакомиться с заданием и предложить сроки и стоимость верстки с посадкой на Вордпресс макета

и отдельно оценить работу по второй задаче, касаемо прайса, описанной в прикрепленном файле