Сайт в WIX

Сайт уже готов, но есть нюансы с которыми нужна помощь

Мне нужен фон. Но не фон ВСЕЙ страницы, а только фон текста. В Wix такая возможность есть только вставляя отдельные блоки

на каждой отдельной странице. Можно ли сделать сплошную полосу размер которой

зависит от рамещаемого материала? Хочу изменить цвет полосы, возможно сделать контуры

или вообще полупрозрачной, а с отдельными блоками это невозможно – идет наложение

одного на другого или контур проявляется сверху и снизу где он явно неуместен..

Подскажите, как добавить возможность разворачивания? Имеется в виду ситуация, когда на одной странице очень много текста, что очень неудобно, и можно было бы разные подтемы

сворачивать, чтобы не мешали и разворачивать, когда в них есть необходимость.

Можно ли тут добавить верхнее меню, только чтобы оно шло не сплошной плосой, а отдельными иконками, и чтобы была оставлена возможность подменю и жалетельно с 2 подуровнями, а не 1?