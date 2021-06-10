Дизайн простого сайта заметок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок454 просмотра

Дизайн сайта онлайн заметок (online clipboard) 

https://drive.google.com/file/d/1rb--tedW2MB6J21MgoMrnLvtRdEyC3S_/view

4 года назад
pashkovdenis2020
Денис 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Все отлично спасибо за работу
Все отлично

Заявки фрилансеров

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23 года
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