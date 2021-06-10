Дизайн простого сайта заметок

Есть информация текстовая с УТП нужно все это качественно оформить (качественно, в контексте дизайна, означает, что визуальное оформление соответствует/дополняет/усиливает текстовое содержание). Блок с оффером и ещё один с более подробным описанием предложения. Указывайте ...