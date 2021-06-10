Нужно сделать редизайн лендинга по медицинской услуге с целью повышения % конверсии. Логотип есть.
Дизайн простого сайта заметок
Дизайн сайта онлайн заметок (online clipboard)
https://drive.google.com/file/d/1rb--tedW2MB6J21MgoMrnLvtRdEyC3S_/view
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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