Дизайн макет для магазина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки540 просмотров

Разработать дизайн для главной страницы интернет магазина согласно ТЗ.

Дизайн выполнять строго в фирменном стиле - https://yadi.sk/d/6lNAwMFH7sVlDw 

ТЗ во вложении

4 года назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IrinaPilipchuk
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$40
5 дней
Escrow
Ирина, замечательный дизайнер со вкусом и понимаем правил веб дизайна. Желаю вам творческих успехов и хороших клиентов!
Была четко поставлена задача и очень быстрая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству)

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