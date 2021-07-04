Разработка дизайна двух новых блоков для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок777 просмотров

Есть информация текстовая с УТП нужно все это качественно оформить (качественно, в контексте дизайна, означает, что визуальное оформление соответствует/дополняет/усиливает текстовое содержание).   Блок с оффером и ещё один с более подробным описанием предложения. 

Указывайте по возможности предварительную стоимость за разработку  дизайна двух блоков. 

4 года назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
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месяц назад

Выбранный исполнитель

Ptiich
28 лет
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2 года назад
4 года назад
$55
5 дней
Escrow
Валерия отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую )
Была интересно поработать, спасибо за сотрудничество. Вся оплата в срок. Рекомендую!

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