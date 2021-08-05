Обновление дизайна сайта компании GCS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок587 просмотров

В связи со сменой движка появилась возможность переделать дизайн сайта компании по работе с контейнерами: https://gcs-reefer.com .

Приветствуются любые идеи по улучшению внешнего вида и юзабилити

В приложении список основных требований к новому дизайну.

4 года назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
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5 дней назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$250
8 дней
отлично и профессионально
Работа прошла успешно. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Мои лучшие рекомендации!

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