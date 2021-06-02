Разработать дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка357 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта: главная и около десятка внутренних. Подробности обсудили по почте

4 года назад
RealAnatoly
Анатолий 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$500
7 дней
Отличная работа. Все поставленные требования и доработки выполнены безукоризненно и в срок. Рекомендую.
С Анатолием легко работать! Прекрасный заказчик и хороший человек! Всегда на связи, приятный в общении, понятные хотелки! Всем рекомендую к сотрудничеству! 🚀 Спасибо за интересный проект!

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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