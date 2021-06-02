Проект FIGMA

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки313 просмотров

Нужно из несколько сайтов влить въедино, один, в проекте Figma.

И предоставить несколько вариаций блоков, тз напишу в лс.

Ищу исполнителя на figma, на постоянку, для веб-дизайн разработок.

Сроки, очень важны, успеть в течении дня.

Figma
4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Rots-io
Игорь 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Хочу сказать по подробнее об Игоре, отличный исполнитель, справился со своей работой на ура, закончил раньше срока, его работа мне очень понравилась, хочу оставить только положительный отзыв, человек очень старался и это заметно. Вообщем огромный респект, думаю с ним однозначно стоит сотрудничать.
Да, конечно мне тоже очень понравилось с вами работать, Дмитрий, хочу постоянного сотрудничества с вами. Коротко о нем: адекватный, не много требующий заказчик, отлично и прямо ставит задачи, что намного облегчает работу, вообщем я горячо рекомендую. Спасибо

Заявки фрилансеров

Rots-io
Игорь 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
4 года назад
Марат
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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