Проект FIGMA

Да, конечно мне тоже очень понравилось с вами работать, Дмитрий, хочу постоянного сотрудничества с вами. Коротко о нем: адекватный, не много требующий заказчик, отлично и прямо ставит задачи, что намного облегчает работу, вообщем я горячо рекомендую. Спасибо