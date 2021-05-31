Лендинг на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок686 просмотров

Нужен дизайнер, который сделает прототипы страницы, дизайн и перенесет на Тильду.

Для оценки ТЗ предоставлю отдельно по запросу. От вас нужны будут примеры реализованных сайтов на Тильде

Tilda
4 года назад
Enotka-St
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