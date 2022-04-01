ltarantseva

Елизавета ltarantseva

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер сайтов на Tilda.

Занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda. Помогаю людям креативно оформить сайт или достойно и интересно предложить продукт или услугу. Освоила графический дизайн, копирайтинг, с удовольствием создам для вас лендинг, интернет-магазин, многостраничный сайт или просто прототип. Предпочитаю оставлять своих клиентов довольными,

поэтому всегда стремлюсь к качественной работе!

Портфолио