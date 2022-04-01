Дизайнер сайтов на Tilda.
Занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda. Помогаю людям креативно оформить сайт или достойно и интересно предложить продукт или услугу. Освоила графический дизайн, копирайтинг, с удовольствием создам для вас лендинг, интернет-магазин, многостраничный сайт или просто прототип. Предпочитаю оставлять своих клиентов довольными,
поэтому всегда стремлюсь к качественной работе!
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Портфолио
- Сайт-визитка Зоосалона Pet Grooming51 просмотр
- Лендинг "Курс флористики"80 просмотров