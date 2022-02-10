Стильный и продающий дизайн всегда в срок.

Привет! Меня зовут Лера Мурманцева. В свои 23 года, получив Диплом "организатора перевозок и управление на транспорте", проработав инженером по организации и нормированию труда в дорожно-строительной организации я поняла, что это не моя жизнь. И я пошла учиться на дизайнера! Теперь я ежедневно обучаюсь, практикуюсь, развиваю свою "насмотренность".

У меня нет опыта работы, но есть скромное портфолио, огромное желание работать и добиваться результата.

Умею слушать и слышать, при этом высказывать свое мнение о видении проекта.