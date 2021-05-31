Дизайн лендинга, желательно в Photoshop

Подготовить дизайн лендинга, посвященный чемпионату Европы по футболу, в 2-х вариациях: под размер1920х1080 и 1080х1920 (горизонт и вертикаль)

Стиль: минималистичный, графика, без иллюстраций

Фон: нейтральный однотон по брендбуку либо градиент/паттерн на футбольную тематику

Расположение элементов: http://joxi.ru/KAglvQqTNXpVnr

Сеты будут самостоятельно вставляться png-картинкой, нужно просто запланировать место под них и показать, как макет будет выглядеть с примерными пнг

Для названия сетов и цифр счёта подобрать шрифты из подходящих по брендбуку

Посередине разделительная черта плюс лого СМ, как на референсе расположения элементов

В правый верхний угол угол нужно отрисовать счётчик дней голосования с текстом «До объявления результатов осталось Х дней» (допустим, 4 дня)

На усмотрение дизайнера можно добавить заголовок «Кто победит?» над лого

разработчики с нашей стороны адаптируют под сайт, сайт верстать не нужно!