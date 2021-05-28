Нужно внести правки в лэндинг: добавить на карту, размещенную на лэндинге, около 1000 организаций
Нарисовать одностраничный лендинг + серия баннеров и коллажей
Нужно нарисовать одностраничный лендинг и сделать к нему серию баннеров и коллажей.
В заявке указывайте стоимость часа и скидывайте примеры ваших работ. Идеально если ссылкой на беханс.
Хорошего дня :)
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