Нарисовать одностраничный лендинг + серия баннеров и коллажей

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Закрыт58 заявок1434 просмотра

Нужно нарисовать одностраничный лендинг и сделать к нему серию баннеров и коллажей. 

В заявке указывайте стоимость часа и скидывайте примеры ваших работ. Идеально если ссылкой на беханс.

Хорошего дня :)

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