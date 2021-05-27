Доработать лэндинг

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Закрыт53 заявки1636 просмотров

Нужно внести правки в лэндинг: добавить на карту, размещенную на лэндинге, около 1000 организаций 

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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70 отзывов
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23 года
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2 года назад
5 отзывов
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4 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
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4 дня назад
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30 лет
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