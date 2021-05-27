Анализ сайта перед версткой

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок125 просмотров

Алексей добрый вечер.

Мы на стадии окончания веб дизайна и должны дать добро на начало верстки .

Мы очень впечатлены  вашем портфолио и то чем вы занимаетесь вообщем включая отзывы.

Хотим услышать ваше профессиональное мнение по проделанной работе.

Оказываете ли вы токую услугу ?  

4 года назад
shat
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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