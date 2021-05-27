Необходимо сделать дизайна сайта по мебельной тематике. Описание структуры и бриф: https://bit.ly/3bW1MOq Все подробности и вопросы лучше обсудить в tg (в профиле)
Анализ сайта перед версткой
Алексей добрый вечер.
Мы на стадии окончания веб дизайна и должны дать добро на начало верстки .
Мы очень впечатлены вашем портфолио и то чем вы занимаетесь вообщем включая отзывы.
Хотим услышать ваше профессиональное мнение по проделанной работе.
Оказываете ли вы токую услугу ?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
сделать несколько поп-апов для готового сайта (обратная связь, задать вопрос)Завершен4 года назад
Добрый день, предлагаю разработать дизайн лэндинга нашего майнинг центра. У нас уже есть лэндинг, но он не отражает масштаба, который нам хотелось бы передать, да и в целом выглядит он сыровато Атоммайнинг – Первый ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, задача разработать дизайн сайта Сбрасывайте цены, портфолиоДизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
добрый день! ищу дизайнера для разработки дизайна сайта. на данный момент сайт у меня есть, требуется его переделать, добавить новые меню, новинки и тренды. есть сайт пример, который нам нравится. есть бренд бук ...Дизайн сайтов78 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
В приложении бланк коммерческого предложения фирмы на полторы страницы. Нужно сделать для него красивый дизайн. То есть все блоки и элементы оставляем на своих местах, но оформляем это красиво) Для примера ...Завершен4 года назад
- $15
Разработать дизайн landing page по изготовлению корпусной мебели и реставрации старой мебелиЗавершен4 года назад