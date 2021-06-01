Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing Срок 2 дня Прежде чем просто ...
Landing page
Разработать дизайн landing page по изготовлению корпусной мебели и реставрации старой мебели
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