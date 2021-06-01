Landing page

$15
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Завершен38 заявок1367 просмотров

Разработать дизайн landing page по изготовлению корпусной мебели и реставрации старой мебели

4 года назад
guest_16220591696119
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Cristi_dreamer
37 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
5 дней
Хороший опыт сотрудничества с этим фрилансером. Кристина поняла меня с пару слов, учла все пожелания! Работой доволен. Желаю успехов!
Спасибо! Приятно было иметь с вами дело) Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

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