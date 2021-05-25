Нарисовать современный дизайн для мебельного сайта

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Закрыт81 заявка1713 просмотров

Нарисовать в фигме современный дизайн для мебельного сайта (шкафы )  Пока три страницы: Главная, категории и карточка.  Хотелось чтобы взялся за работу специалист который знает где какие блоки лучше разместить. И который сможет предложить дельные советы....

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