Разработать дизайн сайта

$760
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок562 просмотра

Нужно разработать адаптивный дизайн сайта: главная страница и несколько внутренних.

Подробное ТЗ и пожелания обсудили.

4 года назад
IgorFomin
Игорь 
58 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$760
10 дней
Алексей замечательно справился с работой. Отличный вкус. Попадание практически с первого раза (незначительные дополнительные пожелания выполняются сходу). Всегда на связи. Сроки соблюдаются точно.
Понравилось работать с Игорем. Отличный заказчик! Всегда на связи, подробное ТЗ, понятные пожелания и быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю с ним! 🚀🚀🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
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27 отзывов
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