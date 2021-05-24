Создание пару лендинг страниц

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Закрыт61 заявка1402 просмотра

Требуется изготовить пару лендинг страниц - "категория товаров" и "карточка товара"

Натягиваться они будут на уже готовый сайт, потом стиль уже имеется

Более подробно пришлю в личку. 

Тематика - игровые компьютеры

Работа в Фигме

Figma
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votliydmitriy
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