Адаптивный дизайн лендинга

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть готовый сайт, но не совсем нравится как он смотрится на телефонах и планшетах.

Ссылку на сайт и макет в фигме отправлю исполнителю.

НУЖНО ТОЛЬКО НАРИСОВАТЬ ДИЗАЙН ПЛАНШЕТНОЙ И МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИЙ

Предлагайте свои цены и сроки