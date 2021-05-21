Адаптивный дизайн лендинга

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Завершен8 заявок351 просмотр

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть готовый сайт, но не совсем нравится как он смотрится на телефонах и планшетах.

Ссылку на сайт и макет в фигме отправлю исполнителю.

НУЖНО ТОЛЬКО НАРИСОВАТЬ ДИЗАЙН ПЛАНШЕТНОЙ И МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИЙ

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Figma
4 года назад
samarinton
Антон 
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Sergunin21
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