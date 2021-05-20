Мы запускаем очень необычный проект - первый маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь! Нужен человек, который классно нарисует 2 страницы за выходные. Предыдущие макеты отрисованы в "figma". ...
Оформить мобильную страницу сайта joomla
Есть страничка на мобильной версии сайта joomla ресторанной тематики, которая формируется компонентом.
Необходимо оформить ее в трех стилях (соответствует стилю оформления ресторанов):
- классика
- хайтек
- лофт
Стиль должен меняться динамически - параметром url
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт4 года назад
Дизайн сайта по автоматике ворот на фигмеЗавершен4 года назад
Требуется создать сайт одностраничный для агентства детских праздникв. ИСПОЛНИТЕЛЯ РАСМАТРИВАЕМ КОТОРЫЙ УЖЕ ДЕЛАЛ ПОДОБНОЕ ИЛИ ЧТО-ТО СВЯЗАННОЕ С ДЕТСКИМ В ФОРМАТЕ ; psd рисовать все необходимые страницы сайта в нескольких версиях ( ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется дизайн одностраничного сайта ( интернет-магазина) примеры ? что нравится есть. ДИЗАЙН ОТРИСОВАТЬ В ФОРМАТЕ : psd рисуются все необходимые страницы сайта в нескольких версиях ( пк, мобильная, и ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт4 года назад
7-9 блоковДизайн сайтов91 заявкаЗакрыт4 года назад
- $67
Задача сделать дизайн презентационного лендинга для крупного проекта. Для примера: https://partner.market.yandex.ru/welcome/partnersДизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить редизайн сайта по основным страницам.Закрыт4 года назад
Наша компания занимается производством силиконовых форм для заливки мыла, шоколада и тому подобное (Гугл в помощь) Наша аудитория 30+ Требуется сделать привлекательный и продающий дизайн сайта, а также логотип, чтобы мы потом могли ...Закрыт4 года назад