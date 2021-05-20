Оформить мобильную страницу сайта joomla

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Закрыт2 заявки487 просмотров

Есть страничка на мобильной версии сайта joomla ресторанной тематики, которая формируется компонентом.

Необходимо оформить ее в трех стилях (соответствует стилю оформления ресторанов):

- классика

- хайтек

- лофт

Стиль должен меняться динамически - параметром url

Joomla
4 года назад
axostrov
Алексей 
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