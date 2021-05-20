Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок244 просмотра

Требуется выполнить редизайн сайта по основным страницам. 

4 года назад
guest_16215013772564
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Gevorg-Creator
Геворг 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$218
12 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Даниил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Gevorg-Creator
Геворг 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
151 отзыв
4 года назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
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