Сделать сайт, нет дизайна и нет прототипа, нужно нарисовать с нуля дизайн и сверстать его. Есть только сайты которые нравятся

Так же нужно коммерческое приглашение в стилистике сайта, сделать его нужно с дизайном в павер поинте