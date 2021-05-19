Создаем проект сайта маркетплейс. Ищем дизайнера, который нарисует дизайн Основой карточки товара и "плитки товаров всех производителей". https://webflow.com/blog/ui-ux-design-tools
Создать дизайн футболки
Нужно разработать дизайн принта на футболку. Пример работ указан ниже.
Заявки фрилансеров
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