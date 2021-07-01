Адаптивный дизайн "карточки товара" для маркетплейса (UX/UI)

Замечательный исполнитель. Мария быстро уловила нужное русло наших мыслей и воплотила все в реальность. Сама же работа выполнена качественно и в срок. Однозначно будем обращаться еще и рекомендуем к сотрудничеству другим заказчикам. Спасибо!