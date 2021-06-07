Дизайнер для редизайн сайта

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Завершен52 заявки795 просмотров

Нужен человек который поможет сделать небольшой редизайн сайт.

Так же нужно создать новый логотип.

4 года назад
guest_14846996449434
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yana_Semashka
Яна Семашко 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$90
5 дней
Escrow
Рекомендую Яну. Дизайн понравился, все сделано в договоренные сроки
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, приятная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.

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