Нужно сделать дизайн посадочной страницы пример конкурента https://kskgroup.ru/services/required-audit/ Сейчас http://consultant-nalog.ru/audit/mandatory/ Нужно взять смыслы конкурента, стиль текущего сайта, добавить раздел с тарифами и сделать макет в figma.
Дизайнер для редизайн сайта
Нужен человек который поможет сделать небольшой редизайн сайт.
Так же нужно создать новый логотип.
Выбранный исполнитель
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