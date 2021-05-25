UI/UX Designer; Web/App design

Занимаюсь проектированием, дизайном мобильных приложений и сайтов.

Опыт работы более 4-х лет.

Работаю в Figma, есть опыт работы в Photoshop.

Помогу реализовать ваше "хочу" в юзабельный и современный дизайн :)