UI/UX Designer; Web/App design
Занимаюсь проектированием, дизайном мобильных приложений и сайтов.
Опыт работы более 4-х лет.
Работаю в Figma, есть опыт работы в Photoshop.
Помогу реализовать ваше "хочу" в юзабельный и современный дизайн :)
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Портфолио
- Food basket – заказ правильного питания59 просмотров
- RubanMarket – buying and selling things from hands77 просмотров
- Бегу – доставка продуктов из магазинов95 просмотров
- Корневая терапия – оказание психологической помощи46 просмотров
- Kumpa – интерьерные системы для жилых помещений45 просмотров
- RubanMarket – buying and selling things from hands38 просмотров
- Babynokl – наблюдение за ребенком в детском саду69 просмотров
- Yakaboo – скачивание, чтение и прослушивание книг153 просмотра
- Food basket – заказ правильного питания75 просмотров
- Broker – сайт для поиска торговой платформы54 просмотра